Καθήκοντα συνεργάτιδας του Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη ανέλαβε η Βασιλική Συθιακάκη, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικότητας Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ανάληψη των καθηκόντων της πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες, παρουσία του Δημάρχου Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Η Βασιλική Συθιακάκη, με την πολύχρονη επιστημονική και υπηρεσιακή της εμπειρία στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναλαμβάνει με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα πολιτισμού, προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάπτυξης συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς και υπηρεσίες, καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών του Δήμου Χερσονήσου.

Η τοποθέτησή της πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης πολιτικής του Δήμου για την προστασία, προβολή και αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, με στόχο τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την τοπική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

«Η ένταξη της Βασιλικής Συθιακάκη στην ομάδα συνεργατών του Δήμου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτιστικής μας πολιτικής» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει: