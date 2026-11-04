Κατά τη συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του επίτιμου Προξένου της Λιθουανίας στην Κρήτη, Γιάννη Γιακουμάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου καλωσόρισε τον Πρέσβη, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή του στο νησί.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ της Λιθουανίας και της Κρήτης, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων και των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο τέλος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώρων.