Οι φοιτητές Erasmus, που συμμετέχουν στο φετινό «The Crete Trip 2026», επισκέφθηκαν το Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή 8 Μαΐου. Διοργανώνεται για 14η χρονιά, από το Erasmus Student Network Greece, (Ομοσπονδία Φοιτητών ERASMUS) και φέτος συμμετέχουν 800 φοιτητές από 50 διαφορετικές χώρες! Πρόκειται για ένα πενθήμερο πολιτιστικό ταξίδι υλοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Οι φοιτητές, θα ταξιδέψουν στο νησί, με τη συνοδεία των εθελοντών του δικτύου ESN Greece, για να γνωρίσουν την περίφημη κρητική κουλτούρα μέσα από την μουσική, τις γεύσεις και ανακαλύπτοντας την πλούσια ιστορία του.

Τους φοιτητές συναντήσαμε στο χώρο της Λίμνης και εκ μέρους το Δήμου Αγίου Νικολάου, τους φοιτητές υποδείχθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Αρακαδάκης: «Σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Φέτος είναι η 14η χρονιά που διοργανώνεται η συνάντηση Erasmus Crete Trip και η 4η συνεχόμενη χρονιά που έχουμε την τιμή να σας φιλοξενούμε στην πόλη μας. Χαίρομαι για την ενέργεια και τον ενθουσιασμό που φέρνετε και η αλήθεια είναι ότι η παρουσία σας δίνει άλλη πνοή στον τόπο μας».

» Για μένα είναι μια ημέρα αναμνήσεων, καθώς στο παρελθόν ήμουν μέλος της οργανωτικής ομάδας του Erasmus Summer School, για το τοπικό Τμήματος ΔΕΤ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στον Άγιο Νικόλαο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με την φιλοξενία και ευελπιστούμε να έχετε μια ευχάριστη διαμονή. Απολαύστε τον ήλιο, τη θάλασσα και την κρητική φιλοξενία. Κάντε φίλους, διασκεδάστε και ζήστε εμπειρίες που θα θυμάστε για πάντα» ήταν τα λόγια του κ. Αρακαδάκη.

Στο χώρο της Λίμνη παρευρέθηκαν ακόμα ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Δημήτρης Αγαπητός και μέλη της Σχολής Χορού Γιαννίκου – Ταμιωλάκη. Ακολούθησε η ανταλλαγή δώρων.

Μιλήσαμε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Θεόδωρο Μάρκου: «Το The Crete Trip αποτελεί τη μεγαλύτερη μάζωξη φοιτητών Erasmus στην Ελλάδα. Διοργανώνεται από εθελοντές φοιτητές των Πανεπιστημίων της χώρας μας. Σήμερα, στην τρίτη μέρα του event βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο για να απολαύσουμε την υπέροχη αυτή πόλη και να ξεκουραστούμε. Στη συνέχεια του στο προγράμματος θα επισκεφθούμε τη Σπιναλόγκα. Αύριο Σάββατο έχουμε προγραμματίσει επισκέψεις στη Σητεία και το Βάι. Το πενθήμερο ταξίδι μας ολοκληρώνεται την Κυριακή».

