Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 ήταν εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου υπό την προεδρία του κ. Μανόλη Αϊλαμάκη.

Στην ίδια συνεδρίαση βεβαιώθηκε η παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης για την κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης 3Χ3. «Πρόκειται για ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ το οποίο είναι μεταφερόμενο και θα τοποθετηθεί στην λεγόμενη περιοχή πάπιες, αλλά μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα σημεία. Η χρηματοδότηση είναι από την Περιφέρεια και το έργο αυτό αναμένεται να αναβαθμίσει και το λιμενικό μέτωπο και να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες», επεσήμανε ο κ. Αϊλαμάκης.

Για ένα ευχάριστο νέο έκανε λόγο από την πλευρά της Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας ο Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του Λιμενικού κ. Λεωνίδας Μουτάκης, αφού «πρέπει να δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην παιδεία, όσο και τις αθλητικές υποδομές», οι οποίες, όπως είπε, δίνουν και διέξοδο στις ανάγκες των νέων ανθρώπων. Ο αθλητισμός συμβάλει στην υγεία, αλλά και στην αποτροπή να οδηγηθούν και σε κάποιες παραβατικές συμπεριφορές οι νέοι άνθρωποι και βοηθάει στην κοινωνικοποίηση τους.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2025.

Ζητούμενο όπως τόνισε ο κ. Αϊλαμάκης είναι να κλείσουν οι όποιες οικονομικές εκκρεμότητες εντός του 2025 ώστε, «το 2026 ως οικονομικό έτος να γνωρίζουμε ποιες είναι οι αποδοχές, οι εισφορές, είτε λέγονται παραχωρήσεις καταστημάτων παραλιακή ζώνη, είτε ελλιμενισμοί, είτε εναποθέσεις. Τηρούμε τη νομοθεσία, το κάθε οικονομικό έτος είναι έως 31/12, άρα κάθε οικονομικό έτος θα είναι ανεξάρτητο από 1/1 έως 31/12».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ