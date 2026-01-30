Σε τροχιά τελικής ευθείας, με σαφές πλέον χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, εισέρχεται το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδας δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά σφράγισε την τυπική και ουσιαστική δέσμευση για την παράδοση του έργου το 2028.

Καθοριστικός παράγοντας για την οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος υπήρξε η υπογραφή της σύμβασης αεροναυτυλίας, μια εκκρεμότητα του παρελθόντος που διευθετήθηκε παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Δήμα. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει πλέον τον απρόσκοπτο εξοπλισμό του αερολιμένα με τα πλέον σύγχρονα και πιστοποιημένα συστήματα, βάσει των αυστηρών προτύπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Το μεγαλύτερο εργοτάξιο της χώρας»

Κατά την αυτοψία του στους χώρους του αεροδρομίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών. Χαρακτηρίζοντας το έργο ως το «μεγαλύτερο εργοτάξιο στην Ελλάδα», ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Κρήτη θωρακίζεται με υποδομές που της έλειπαν επί δεκαετίες. «Ως Κρητικός, αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και προικίζουμε το νησί με έργα που θα του δώσουν πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών, κ. Δήμας, η πρόοδος υλοποίησης του έργου έχει αγγίξει ήδη το 67%. Παράλληλα, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς τα συνοδά έργα σύνδεσης του αερολιμένα με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), διαμορφώνοντας ένα ενιαίο και σύγχρονο δίκτυο μεταφορών που θα αλλάξει τον χάρτη του νησιού.

Διπλάσια δυναμική και σεβασμός στην ιστορία

Το νέο αεροδρόμιο δεν θα είναι απλώς μια νέα υποδομή, αλλά ένας κόμβος διεθνούς εμβέλειας. Όπως επισημάνθηκε, θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί υπερδιπλάσιο αριθμό πτήσεων σε σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», καθιστώντας την Κρήτη έναν από τους πιο ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ισορροπία μεταξύ της τεχνολογικής αρτιότητας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη λύση που προκρίθηκε για τα αρχαιολογικά ευρήματα, σημειώνοντας πως αυτή προστατεύει την ιστορία του τόπου, καλύπτοντας παράλληλα τις λειτουργικές ανάγκες του αεροδρομίου. Για το ζήτημα αυτό, όπως ανέφερε ο κ. Δήμας, αναμένεται η τυπική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το περασμένο καλοκαίρι.

Η επόμενη μέρα για το Ηράκλειο

Πέρα από την κατασκευή του νέου αερολιμένα, η κυβερνητική ηγεσία έθεσε στο τραπέζι και το ζήτημα της «επόμενης μέρας» για την περιοχή της Αλικαρνασσού. Η λειτουργία του Καστελίου το 2028 θα σημάνει την παύση λειτουργίας του «Νίκος Καζαντζάκης», ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση της έκτασης προς όφελος των πολιτών του Ηρακλείου, μια προοπτική που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής στον αστικό ιστό.

Η Κρήτη φαίνεται πως μπαίνει οριστικά σε μια νέα εποχή. Με το 2028 να αποτελεί πλέον ορόσημο, το νησί ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια της Ευρώπης, το οποίο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ, αναμένεται να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ