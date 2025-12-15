Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 ήταν εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου υπό την προεδρία του κ. Μανόλη Αϊλαμάκη.

Τα έργα που περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα αφορούν «Εργασίες εξωραϊσμού και συντήρησης διάβασης στο λιμανάκι Κόκκινα και εν γένει του χώρου για εύκολη πρόσβαση», προϋπολογισμού 12.000,00 από ιδίους πόρους και την «Συντήρηση κι αποκατάσταση κτιρίου Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σητείας στην τοποθεσία Κόκκινα», προϋπολογισμού 12.000 από ιδίους πόρους.

Τόσο στη διάρκεια της συνεδρίασης όσο και ακολούθως σε δηλώσεις του ο κ. Αϊλαμάκης ανέφερε ότι «τα έσοδα του Λιμενικού Σητείας είναι περιορισμένα Προσπαθούμε λοιπόν να προσαρμόσουμε τα χρήματα και να επανατοποθετηθούν σε χρήσιμες παρεμβάσεις ώστε να είναι ικανοποιημένη και η χερσαία ζώνη και το Λιμενικό».

Η συντήρηση του κτιρίου (αριστερά, στον περιφερειακό δρόμο απέναντι από το Λιμεναρχείο) του Λιμενικού Ταμείου στα Κόκκινα είναι επιβεβλημένη λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Στο λιμανάκι στα Κόκκινα θα γίνει αναμόρφωση, οριοθέτηση του χώρου, προκειμένου να καλύπτει και περισσότερο τις ανάγκες των κολυμβητών.

Από την πλευρά της Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας ο Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του Λιμεικού κ. Λεωνίδας Μουτάκης χαρακτήρισε «φτωχό» το τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. «Παρ’ όλα αυτά περιλαμβάνει θέματα που αφορούν είτε την ασφάλεια των πολιτών, είτε την βελτίωση την ποιότητα ζωής τους, οπότε το ψηφίσαμε. Επίσης περιλαμβάνει το θέμα σχετικά με το κτίριο του Λιμενικού προκειμένου να μην καταπέσει, οπότε το υποστηρίξαμε κι αυτό».

Οι πλωτοί προβλήτες

Συζητήθηκε επίσης η αποδοχή παράτασης για την προμήθεια -τοποθέτηση τριών πλωτών προβλητών με τον εξοπλισμό τους. Ζητήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία (ΤΟΜΗ ΑΕ) παράταση -η τελευταία, όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια της συνεδρίασης για την οποία υπάρχει η δυνατότητα- κι ομόφωνα το Δ.Σ. του Λιμενικού Σητείας ενέκρινε την παράταση, η οποία είναι έως το τέλος Απριλίου του 2026.

Για το θέμα ζητήθηκε και έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Ταμείου. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο που έχει καθυστερήσει, αλλά βρίσκεται στην τελική ευθεία. Με σχετικό έγγραφο από την εταιρεία γνωστοποιείται ότι έως τα μέσα του τρέχοντος μηνός θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και των τριών πλωτών προβλητών. Έχουν ήδη κατασκευαστεί οι δύο, που απαρτίζουν τις δύο αντιστοιχίες των 60μ και των 80μ, Η τρίτη συνολικού μήκους 100 μ. βρίσκεται στην διαδικασία ολοκλήρωσης. Έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος (90%) των Συμπαγών Τεχνητών Ογκολίθων Αγκύρωσης στο εργοστάσιο της εταιρείας στον ΒΟΑΚ. Έχει γίνει η προμήθεια όλης της ποσότητας των αλυσίδων η οποία βρίσκεται στον χώρο της εταιρείας.

«Πιστεύω ότι το πρώτο τρίμηνο και μέχρι τον Απρίλιο θα έχουν τοποθετηθεί οι πλωτές προβλήτες στο λιμάνι της Σητείας, βάσει της προόδου των εργασιών και όπως παρακολουθούμε το έργο. Ευχόμαστε κι ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά», τόνισε ο κ. Αϊλαμάκης.

«Ήταν η τελευταία παράταση, όπως ενημερωθήκαμε στην διάρκεια της συνεδρίασης. Το ψηφίσαμε γιατί πρέπει να τρέξει η διαδικασία, ζητώντας όμως παράλληλα να έχουν ένα λόγο είτε οι επαγγελματίες, είτε οι ερασιτέχνες αλιείς στην διανομή των θέσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν τα σκάφη τους, ότι θα προστατευθούν σε κάποια θαλασσοταραχή. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αν κάποια στιγμή υπάρξει ένα έκτακτο συμβάν και η λιμενική αρχή θα στηριχθεί στους ανθρώπους αυτούς για να βοηθήσουν σε κάποια διάσωση αν χρειαστεί», ανέφερε ο κ. Μουτάκης.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ