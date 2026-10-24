Αργά το βράδυ της Παρασκευής, 23ης Οκτωβρίου 2026, αφίχθη στον Αερολιμένα Χανίων, με απευθείας πτήση από τη Θεσσαλονίκη, η Ιερά και Θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας Σουμελά, από το ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα του Βερμίου.

Την Ιερά Εικόνα συνοδεύουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο Εντιμότατος κ. Γεώργιος Τανιμανίδης, Πρόεδρος του Ιερού Ιδρύματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», καθώς και Κληρικοί και λαϊκοί, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

Την Ιερά Εικόνα υποδέχθηκαν στον Αερολιμένα Χανίων ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος, και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος συνόδευσε την Ιερά Εικόνα στο Ρέθυμνο, για την επίσημη υποδοχή Της το απόγευμα του Σαββάτου.

Την επιστασία και τη μέριμνα της σεμνής υποδοχής στον Αερολιμένα Χανίων είχε ο Διευθυντής του Αεροδρομίου Χανίων κ. Τάσος Τηνιακός, τον οποίο η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ευχαριστεί θερμά.

Η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά, καθώς και τεμαχίων Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, 24ης Οκτωβρίου 2026, και ώρα 5:30 μ.μ., στην πλατεία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου.

Η Παναγία η Σουμελιώτισσα, η Μάνα του Πόντου, να σκεπάζει και να ευλογεί όλους και ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο Μυροβλύτης να πρεσβεύει στον Θρόνο του Θεού για τη σωτηρία όλων μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου