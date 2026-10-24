Έντονο προβληματισμό προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό σύλληψης δύο ανηλίκων στο ν. Λασιθίου, και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα, οι οποίοι φέρονται να ενεπλάκησαν σε αγοραπωλησία κάνναβης έξω από σχολείο. Οι δύο ανήλικοι, ηλικίας μόλις 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν από την Αστυνομία, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο την κοινωνία, την επαφή των παιδιών και των εφήβων με τις ναρκωτικές ουσίες από πολύ μικρή ηλικία, αλλά και τις διαστάσεις που μπορεί να λαμβάνει η διακίνησή τους σε χώρους όπου κινούνται καθημερινά μαθητές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όταν τέτοιου είδους περιστατικά αφορούν παιδιά 14 και 15 ετών, αναδεικνύονται ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων στις ουσίες, τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται η διακίνηση, αλλά και τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν έναν έφηβο σε αυτή την κατεύθυνση.