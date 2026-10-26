Το Γυμνάσιο Κριτσάς σας προσκαλεί στη σχολική γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 10:00.

Τιμώντας τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό, στρέφουμε το βλέμμα σε μια λιγότερο γνωστή σελίδα της ιστορίας: 300 νέοι από τον Έβρο που, ως νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, βρέθηκαν το 1941 να υπερασπίζονται την Κρήτη.

Μέσα από αποσπάσματα του βιβλίου «Η Μάχη της Κρήτης» του Χρήστου Ρουσσόπουλου, έκδοση της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή τους και θα γνωρίσουμε τον αγώνα τους.

Μαζί μας η κ. Μαρία Τζιβελέκη, εγγονή του πεσόντος Θεοφάνη Δημοσχάκη, η οποία έχει συμβάλει στην έρευνα και στη διάσωση των μαρτυριών τους. Θα φωτίσει την ιστορία τους και θα αναδείξει το αίτημα για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους αγωνιστές και στους πεσόντες.