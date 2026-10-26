Ένα ασυνήθιστο εύρημα σε αστυνομική επιχείρηση στην Ελούντα φέρνει στο προσκήνιο τη λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη», μια ουσία που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αγορές ναρκωτικών στην Ευρώπη και συνδέεται συχνά με χώρους νυχτερινής διασκέδασης.

Η ροζ κοκαΐνη, γνωστή διεθνώς και ως «tusi», «tuci» ή «tucibi», είναι συνήθως μια ροζ σκόνη που περιέχει μείγμα ψυχοδραστικών ουσιών. Παρά την ονομασία της, δεν περιέχει απαραίτητα κοκαΐνη. Αντίθετα, σε δείγματα που έχουν εξεταστεί σε εργαστήρια έχουν εντοπιστεί συνδυασμοί ουσιών όπως η κεταμίνη και το MDMA, γνωστό και ως έκσταση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ανιχνευθεί μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Η σύνθεση διαφέρει από δείγμα σε δείγμα και δεν μπορεί να προσδιοριστεί από το χρώμα ή την εξωτερική εμφάνιση.

Το χαρακτηριστικό χρώμα της προκύπτει συνήθως από την προσθήκη χρωστικών ουσιών. Η εμφάνισή της μπορεί να συνοδεύεται από ιδιαίτερη οσμή, ωστόσο ούτε το χρώμα ούτε η οσμή αποτελούν ένδειξη για το τι πραγματικά περιέχει. Η ονομασία «tusi» συνδέεται ιστορικά με την ουσία 2C-B, ένα συνθετικό ψυχεδελικό ναρκωτικό. Τα σύγχρονα μείγματα που πωλούνται με αυτή την ονομασία, όμως, συχνά δεν περιέχουν ούτε 2C-B ούτε κοκαΐνη.

Η επικινδυνότητα της ροζ κοκαΐνης σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την άγνωστη και μεταβαλλόμενη σύνθεσή της. Ανάλογα με τις ουσίες που περιέχει, μπορεί να προκαλέσει διέγερση, ευφορία, παραισθήσεις, σύγχυση, αυξημένους καρδιακούς παλμούς και αρτηριακή πίεση. Σε σοβαρές περιπτώσεις είναι πιθανές οι καρδιακές αρρυθμίες, οι σπασμοί, η απώλεια συνείδησης και η αναπνευστική καταστολή.

Ο συνδυασμός ουσιών με διαφορετική δράση στον οργανισμό δεν καθιστά τη χρήση ασφαλέστερη. Αντίθετα, μπορεί να ενισχύσει τους κινδύνους και να δυσκολέψει την πρόβλεψη των επιδράσεων. Για τον λόγο αυτό, οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατανάλωση άγνωστων μειγμάτων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θανατηφόρα περιστατικά.

Η υπόθεση της Ελούντας

Στην περίπτωση της Ελούντας, η ροζ ουσία εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε ξενοδοχείο, όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα δωμάτια. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατασχέθηκαν συνολικά περίπου 40 γραμμάρια κοκαΐνης σε λευκή και ροζ μορφή, καθώς και διεγερτικά χάπια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις Ισραηλινοί, τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η εργαστηριακή ανάλυση της ροζ σκόνης, η οποία θα προσδιορίσει την ακριβή χημική της σύνθεση. Η συγκεκριμένη μορφή ουσίας εντοπίζεται για πρώτη φορά στον νομό Λασιθίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως το πρόσωπο που φέρεται να είχε τον κύριο ρόλο στη διάθεση της κοκαΐνης εξετάζεται ένας 32χρονος Ισραηλινός, στο δωμάτιο του οποίου εντοπίστηκε η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο έπειτα από ένα άλλο περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε νεαρό Ισραηλινό σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή επήρεια ουσιών. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, εκείνος φέρεται να τους εξύβρισε, να αντιστάθηκε και να προκάλεσε ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα. Στη συνέχεια, ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, λόγω της κατάστασής του και των ουσιών που φέρεται να είχε καταναλώσει. Από την έρευνα προέκυψε ότι διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχε πραγματοποιηθεί το πάρτι. Οι αστυνομικοί έλεγξαν το δωμάτιό του, όπου εντόπισαν μικρή ποσότητα κοκαΐνης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο ίδιος.