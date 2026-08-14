Νέες αποχωρήσεις γιατρών έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στελέχωσης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και των υγειονομικών δομών του Λασιθίου, την ώρα που βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο Παθολόγος του ΓΝΑΝ και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου (ΕΝΙΛ) κ. Κώστας Καραταράκης περιγράφει μια κατάσταση που παραμένει δύσκολη. Τα γνωστά κενά εξακολουθούν να υπάρχουν, οι προκηρύξεις δεν απέδωσαν, ενώ κάθε νέα αποχώρηση περιορίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του υπάρχοντος προσωπικού.

Αποχωρούν ο Ψυχίατρος και Γενικός Ιατρός

Στις τελευταίες εξελίξεις περιλαμβάνονται, όπως αναφέρει, η αποχώρηση του ψυχιάτρου κ. Μανώλη Πασπαράκη, ενώ επίκειται και η αποχώρηση του γενικού γιατρού που υπηρετεί στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου (πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων) και πρόκειται να μετακινηθεί στη Νεάπολη.

Τα ψυχιατρικά περιστατικά

Σε ότι αφορά την αποχώρηση, προς το Ρέθυμνο, του Διευθυντή του Τμήματος Ψυχιατρικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κ. Πασπαράκη, ο κ. Καραταράκης επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή θα επιβαρύνει τη λειτουργία των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Όπως εξηγεί, μετά την αποχώρησή του, ο Ψυχίατρος και Διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου (η λειτουργία του υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου) κ. Χρήστος Μόκκας θα πρέπει αναγκαστικά να αναλάβει και την παρακολούθηση νοσηλευόμενων ασθενών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο φόρτος που καλείται να σηκώσει.

Ο πρόεδρος της ΕΝΙΛ υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των διαθέσιμων ψυχιάτρων είναι πολύ μικρός για να καλύψει το σύνολο των αναγκών, ενώ αναφέρεται και στο έργο που προσέφερε ο κ. Πασπαράκης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σημειώνεται μάλιστα ότι ο κ. Πασπαράκης είχε αναλάβει ως επιστημονικά υπεύθυνος από την πλευρά του ΓΝΑΝ το «Ιατρείον Μαριέττα Γιαννάκου», το ειδικό Ιατρείο για τη μελέτη και εξειδικευμένη θεραπεία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Το Ιατρείο λειτουργούσε από το Τμήμα Ψυχιατρικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και απευθυνόταν σε περιστατικά από το Λασίθι αλλά και ευρύτερα από την Κρήτη.

Οι προκηρύξεις δεν έδωσαν λύση

Οι προσδοκίες που υπήρχαν από τις προκηρύξεις δεν επιβεβαιώθηκαν και, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης, δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη στο συγκεκριμένο μέτωπο.

Στα ΤΕΠ

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝΑΝ και τη λειτουργία του στον νέο χώρο, ο κ. Καραταράκης σημειώνει ότι μέχρι στιγμής η μετακίνηση φαίνεται να έχει εξελιχθεί ομαλά.

Παραμένουν, ωστόσο, οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με τις εφημερίες να συνεχίζουν να καλύπτονται με μετακινήσεις γιατρών, κυρίως από τη Νεάπολη.

Μόλις 10 ημέρες τον μήνα ανοικτή η Παθολογική της Ιεράπετρας

Ιδιαίτερη πίεση δημιουργεί και η κατάσταση στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει σχετικά ο κ. Καραταράκης, αυτή την περίοδο η Παθολογική της Ιεράπετρας στηρίζεται σε έναν παθολόγο και έναν πνευμονολόγο, με αποτέλεσμα να μπορεί να διατηρείται ανοικτή για περίπου δέκα ημέρες τον μήνα.

Η λειτουργία της τις ημέρες που είναι ανοικτή συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των υπόλοιπων νοσοκομειακών δομών. Όταν, όμως, αναστέλλεται η λειτουργία της, οι ανάγκες της περιοχής επιβαρύνουν αναγκαστικά τις άλλες κλινικές του νομού, όπως περιγράφει ο κ. Καραταράκης.

Η κατάσταση γίνεται πιο απαιτητική μέσα στον Αύγουστο, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όταν ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται σημαντικά και μαζί του αυξάνονται και οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Όπως προσθέτει ο πρόεδρος της ΕΝΙΛ, υπάρχει προγραμματισμός για ενίσχυση από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο επισημαίνει ότι η παρουσία ενός ακόμη γιατρού από μόνη της δεν αρκεί για να εξασφαλίσει πλήρη και σταθερή λειτουργία της κλινικής. «Ένας γιατρός μόνος δεν μπορεί να φτιάξει μια κλινική. Ούτε δύο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η αποχώρηση του γενικού γιατρού από το Θεραπευτήριο

Ο κ. Καραταράκης μας μίλησε και για την αποχώρηση που επίκειται από το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου (πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων), καθώς ο γενικός γιατρός του ΓΝΑΝ που υπηρετεί μέχρι σήμερα εκεί αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού του, προκειμένου να μετακινηθεί στη Νεάπολη και το Διαλυνάκειο.

Ο κ. Καραταράκης μιλά με θετικά λόγια για το έργο που έχει προσφέρει και εκτιμά ότι θα είναι δύσκολο για εκείνον που θα τον διαδεχθεί να καλύψει με τον ίδιο τρόπο τις ανάγκες. «Έκανε εξαιρετική δουλειά», σημειώνει για την παρουσία του στο Θεραπευτήριο, επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερής ιατρικής παρακολούθησης των περιθαλπομένων, αρκετοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μετά την αποχώρησή του η θέση θα μείνει κενή και θα πρέπει να προκηρυχθεί εκ νέου, με τον κ. Καραταράκη να εκφράζει την ελπίδα η διαδικασία αυτή να μην καθυστερήσει.

Παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα της διοικητικής υπαγωγής του Θεραπευτηρίου, θέτοντας το θέμα της επαναφοράς του, όπως και αντίστοιχων δομών αυτού του τύπου, στο Υπουργείο Υγείας.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ