Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε σήμερα στο Ηράκλειο, σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης σημασίας για την πορεία των μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Κρήτη. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς σημαντικές υποδομές του νησιού εισέρχονται σε φάση υλοποίησης που θα καθορίσει την οικονομική και αναπτυξιακή δυναμική των επόμενων δεκαετιών.

Κεντρικός σταθμός της παρουσίας του πρωθυπουργού ήταν το Καστέλι, όπου μετέβη προκειμένου να επιθεωρήσει το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στη χώρα, με στόχο την αναβάθμιση των αερομεταφορών, την αποσυμφόρηση του υφιστάμενου αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» και τη συνολική ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών, τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης, καθώς και για τις τεχνικές και κατασκευαστικές φάσεις του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της τήρησης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και στη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Παράλληλα, προχώρησαν στην υπογραφή της συμφωνίας που αφορά τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ένα κομβικό βήμα για την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Ο εξοπλισμός αυτός θεωρείται καθοριστικός για την ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του αερολιμένα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.