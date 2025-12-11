Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Σητείας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:

116,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

14,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα κοκαΐνης,

11 μπισκότα ζαχαροπλαστικής περιέχοντα κάνναβη,

3 μαχαίρια,

1 σιδηρογροθιά,

84 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ έκαστο,

35 ευρώ γνήσια σε χαρτονομίσματα,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 τρίφτες καπνού και

4 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.