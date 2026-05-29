Ο Χρίστος Δήμας ήταν ο έκτος, κατά σειρά, που μίλησε στο συνέδριο του Economist στα Χανιά. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, είπε ότι μαζί με τον ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Καστελλίου προχωρούν και οι μελέτες για το νότιο άξονα της Κρήτης.

Σε εξέλιξη το συνέδριο του Economist στα Χανιά: "Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει"

Μιλώντας αρχικά για το ΒΟΑΚ και τις προσδοκίες για του έργου, ο κος Δήμας είπε: «Ο ΒΟΑΚ είναι το τελευταίο μεγάλο έργο που πρέπει να παραδώσουμε. Εχουμε κινηθεί πολύ γρήγορα. Θα έχουμε πέντε επιπλέον τμήματα έτοιμα μέχρι τον Ιούλιο. Πρόκειται για 131 χλμ έργων οδικής ασφάλειας». Αναφερόμενος στο αεροδρόμιο του Καστελλίου, ο κος Δήμας είπε «Θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό επιβατών. Έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου και θα συνδεθεί με τον ΒΟΑΚ».

Μιλώντας για το πότε θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ο Χρίστος Δήμας είπε ότι «Υπολογίζουμε ότι θα είναι έτοιμο τον Νοέμβριο του 2028».

Για το νότιο κομμάτι της Κρήτης, ο κ Δήμας είπε ότι υπάρχει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίηση και θα γίνουν έργα υποδομών, διαχείρισης υδάτων και οδικά έργα.

