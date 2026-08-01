Όπως έκανε γνωστό με σχετικό έγγραφο προς τα σωματεία της, η ΕΠΣ Λασιθίου εξασφάλισε προσκλήσεις για το σπουδαίο παιχνίδι του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ, αναφέροντας αναλυτικά:

Κύριε Πρόεδρε, Σας γνωρίζουμε ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.) θα διαθέσει στην Ένωσή μας (ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) για τον αγώνα τού SUPER CUP περιόδου 2025-2026 μεταξύ των Π.Α.Ε.

Α.Ε.Κ.-Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. 1925 πού θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου 2026 και ώρα 20.00΄ στο Παγκρήτιο

Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον

Πρόεδρο της Ε.Π.Σ.ΛΑΣΙΘΙΟΥ κ. Γεώργιο Πατεράκη στο κινητό του τηλέφωνο (6976)-517642.

Με εξαίρετη τιμή

Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Πατεράκης

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Λεμπιδάκης