Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ενέκρινε, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου 2026, την εισήγηση του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη για τη συνέχιση της έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές και τη στήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης. Παράλληλα, διατύπωσε τη θέση ότι η πολεοδομική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την πάγια διοικητική πρακτική που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πολιτών και η ασφάλεια δικαίου.

Στο πλαίσιο της απόφασής του, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα την πλήρη θεσμική, πολιτική και νομική στήριξή του προς τα στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης, αναγνωρίζοντας ότι επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, αποφάσισε να προτείνει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εφαρμογή της απόφασης.

Κατά την εισήγησή του, ο Δήμαρχος ανέδειξε τις σοβαρές συνέπειες που προκαλεί η διαφορετική εφαρμογή της ίδιας νομοθεσίας από Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί οι πολίτες να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανάλογα με την περιοχή στην οποία υπάγονται διοικητικά. Όπως τόνισε, η έλλειψη ενιαίας διοικητικής πρακτικής δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου, αναστέλλει επενδύσεις, απαξιώνει ιδιοκτησίες και λειτουργεί ανασταλτικά για την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη χωροταξική ιδιαιτερότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος διαθέτει εγκεκριμένα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) σε όλες τις Δημοτικές του Ενότητες. Ο θεσμοθετημένος αυτός χωρικός σχεδιασμός, που καθορίζει χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, ζώνες προστασίας και αναπτυξιακές κατευθύνσεις, συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οργάνωσης του χώρου, το οποίο διαφοροποιεί ουσιαστικά τον Δήμο Αγίου Νικολάου από περιοχές όπου δεν υπάρχει αντίστοιχος σχεδιασμός.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακινήτων εκτός σχεδίου από το Βραχάσι, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 33 ενδιαφερόμενους, καθώς και ο τεχνικός τους εκπρόσωπος κ. Μανώλης Γιακουμάκης. Κατά τις τοποθετήσεις τους επισήμαναν ότι η μη έκδοση οικοδομικών αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης Αγίου Νικολάου, από τον Αύγουστο του 2025, δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης και της χώρας, όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται η μέχρι πρότινος πάγια διοικητική πρακτική. Ζήτησαν την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, καταθέτοντας παράλληλα στοιχεία και σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις θέσεις τους. Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών κ. Τίτος Κάββαλος αναφέρθηκε από την πλευρά του στις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλεί η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, υπογραμμίζοντας ότι θίγονται θεμελιώδεις αρχές, όπως η ασφάλεια δικαίου, η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Διοίκηση, η ισονομία και η προστασία της ιδιοκτησίας, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τοποθετήθηκε, εκπροσωπώντας θεσμικά το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΑΚ), ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. Μιχάλης Χωραφάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι το ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα που απαιτεί νομοθετική αντιμετώπιση, επισημαίνοντας παράλληλα τις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για την αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου και την εξεύρεση μεταβατικής λύσης μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης: «Η σημερινή ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζει τη βούληση του Δήμου Αγίου Νικολάου να υπερασπιστεί την ίση μεταχείριση των πολιτών και την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας. Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, διεκδικώντας λύσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου, προστατεύουν την ιδιωτική περιουσία και στηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Παράλληλα, στηρίζουμε έμπρακτα την Υπηρεσία Δόμησης και τα στελέχη της, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, υπευθυνότητα και με την απαραίτητη θεσμική κάλυψη», καταλήγει το δελτίο τύπου του δήμου.