Με αισθητά βελτιωμένη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει σημάνει ακόμη λήξη συναγερμού, εξελίσσεται σήμερα το πρωί η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες αναζωπυρώσεις, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στα κρίσιμα σημεία, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να επικεντρώνεται στην Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν παρεμβάσεις όπου εκδηλώνονται νέες εστίες, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση θα μπορούσε να λάβει διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.