Εικόνα από τα παλιά ήταν αυτή που αντικρίσαμε έξω από το ψαράδικο του «Πουλάρα». Προετοίμαζε τα καλάθια του για τα παραγάδια. Σε σχετικές ερωτήσεις, ο Γιώργος μας απαντά:

«Τα ρίχνω στο Κόλπο του Μεραμπέλλου, μέχρι τη Σητεία. Θα φύγω γύρω στις 9 το βράδυ και θα μαζέψω τα ξημερώματα, 3 με 4 το πρωί. Ό,τι βγάζω το φέρνω στο μαγαζί! Μόνο φρέσκα ψάρια και ποτέ ιχθυοτροφείου! Θα βγάλω κάνα ορφό, φαγκρί, στήρα, σαλάχι. Δυστυχώς πολλά έχουνε αλλάξει στο ψάρεμα τα τελευταία χρόνια».

Σε ερώτησή μας για τους τρόπους ψαρέματος αυτήν την περίοδο μας απαντά: «Με παραγάδι, με γρι- γρι που πιάνει το γαύρο και τη σαρδέλα και με τα δίχτυα. Μόνο η τράτα απαγορεύεται». Να υπενθυμίσουμε ότι φέτος οι τράτες του Αγίου Νικολάου σταμάτησαν το ψάρεμα ενάμιση μήνα πριν την ολοκλήρωση της αλιευτικής περιόδου, λόγω των αυξημένων καυσίμων, αλλά και των μειωμένων αλιευμάτων.

ΛΕΩΝ.Κ.