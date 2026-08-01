Συνέχισε τις κινήσεις για τη διαμόρφωση του ρόστερ της για τη νέα σεζόν η Νίκη Σητείας, με την παραμονή και του Δημήτρη Χαβιαρόπουλου, αναφέροντας σχετικά:

Ο Α.Ο. Νίκη Σητείας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Χαβιαρόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα κυανόλευκα και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Δημήτρης, με τη συνέπεια, την εμπειρία και το πάθος που τον διακρίνουν, αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας μας και η παραμονή του ενισχύει την προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της νέας σεζόν.

Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Νίκης Σητείας.

Δημήτρη, συνεχίζουμε μαζί! Καλή αγωνιστική χρονιά!