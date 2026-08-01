Στην ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας με έναν πολύτιμο ποδοσφαιριστή έκανε γνωστή η Αναγέννηση και συγκεκριμένα τον Έιντζελ Μπαριγκά, αναφέροντας αναλυτικά:

Έπειτα από την σημαντική ενίσχυση της ομάδας μας , με την απόκτηση του έμπειρου Ιεραπετρίτη ποδοσφαιριστή Ζαμπετάκη Νίκου και λιγάκι πριν την μεγάλη εκδήλωση των «ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ», με τον γνωστό καλλιτέχνη Μπουχλης Αναστασης στις 7 Αυγούστου, στην ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, το σωματείο μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την παραμονή του Μεξικανού επιθετικού της ANGEL BARRIGA.

Ο γνωστός σε όλους πλέον επιθετικός μας , αποτέλεσε σημαντικό «γρανάζι» στην περυσινή πορεία της ομάδας μας, καθώς σκόραρε ουκ ολίγες φορές και τελικώς θα παραμείνει στην Αναγέννηση.

Η ομάδα μας και συγκεκριμένα ο πρόεδρος μας, κ. Μιχελινάκης Αλέξης , θέλει να ευχαριστήσει τους συνεργάτες μας στην #αμερική και φυσικά τον Panathinaikos Chicago και τον

κ. Ντένις Χρονόπουλο , για την άψογη συνεργασία μας.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει με προσεκτικές μεταγραφικές κινήσεις και υπό άκρα μυστικότητα την ενίσχυση του ρόστερ της, όπως άλλωστε πραγματοποιεί κάθε χρόνο.