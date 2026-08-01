Η Σητεία φιλοξενεί το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου το Τουρνουά Μπάσκετ 3×3 «Μάρκος Αναγνωστάκης», ένα διήμερο αφιερωμένο στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και το ομαδικό πνεύμα.

Ομάδες και αθλητές κάθε ηλικίας θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, γεμίζοντας την πόλη με ένταση, ενέργεια και αγωνιστικό παλμό, προσφέροντας όμορφες στιγμές στους φίλους του μπάσκετ και του αθλητισμού.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Τη διοργάνωση πραγματοποιούν ο Δήμος Σητείας, το Λιμενικό Ταμείο Σητείας, ο Σητειακός Α.Ο., η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και η Δημοτική Κοινότητα Σητείας.