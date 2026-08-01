Χαρήκαμε από την πληροφορία ότι η πολυτάραχη ζωή της σπουδαίας ρεμπέτισσας Σωτηρίας Μπέλλου μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη.

Χαρήκαμε ακόμα περισσότερα γιατί στο τιμόνι μιας τόσο σημαντικής σειράς, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές των επόμενων ετών, βρίσκεται η Λασιθιώτισσα σκηνοθέτης Ζωή Σγουρού. Το να αποτυπώσει κανείς τη θυελλώδη ζωή και το ανάστημα μιας προσωπικότητας όπως η Σωτηρία Μπέλλου είναι τεράστια πρόκληση. Όμως, με την υπογραφή της Ζωής και το ταλέντο της πρωταγωνίστριας Κάτιας Γκουλιώνη, το αποτέλεσμα προδιαγράφεται εξαιρετικό. Το σενάριο υπογράφει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Διονύσης Παναγιωτάκης.

Πρόκειται για μια τηλεοπτική σειρά οκτώ επεισοδίων και, εκτός από την Κάτια Γκουλιώνη, αναμένεται να συμμετάσχουν ακόμη γνωστοί πρωταγωνιστές, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κανάλι (ή την πλατφόρμα) που θα φιλοξενήσει τη σειρά, καθώς και την έναρξη των γυρισμάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Η επιλογή της Κάτιας Γκουλιώνη για τον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν είναι καθόλου τυχαία. Η ηθοποιός έχει ήδη πραγματοποιήσει μια καλλιτεχνική προσέγγιση στη ζωή της Μπέλλου μέσα από την παράσταση «Σωτηρία με λένε». Η παράσταση τοποθετούσε τη Σωτηρία Μπέλλου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, λίγο πριν από την επέμβαση που θα της στερούσε τη φωνή. «Η μορφή των οκτώ επεισοδίων δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν διαφορετικές περίοδοι της ζωής της Μπέλλου, περισσότεροι χαρακτήρες και ένα πολύ ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο», ανέφερε η Κάτια Γκουλιώνη.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ