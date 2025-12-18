Στον διαγωνισμό «Hellenic University Hack» που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2025, φοιτητές του Ιδρύματός μας ξεχώρισαν ανάμεσα σε 103 ομάδες από 14 Πανεπιστήμια, κατακτώντας τη 2η και 3η θέση.

Θερμά συγχαρητήρια στις ομάδες «TravellersUOC» και «0xdeada1u5» για την εξαιρετική τους επίδοση, καθώς και στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Ευάγγελο Μαρκάτο. Οι φοιτητές μας απέδειξαν για άλλη μια φορά τη δυναμική τους στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.