Την εταιρεία «ENACT Περιβαλλοντική Ενεργειακή Α.Ε.» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για την «Εργασία Γενικής Καθαριότητας, ευπρεπισμού και αποκομιδής απορριμμάτων», που είχε προκηρύξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο του έργου αποκομιδής και μεταφοράς σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων καθώς και τη συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η διάθεση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, φορτηγά κλπ.) καθώς και του αντίστοιχου προσωπικού (οδηγούς και εργάτες, γραμματεία κλπ.) με τη μισθοδοσία του.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν δύο εταιρείες, η μια με προσφορά στα 5.944.560 ευρώ (ΕNACT) και η άλλη (ENSER) στα 6.153.319 ευρώ.

O εργολάβος θα αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων στην παράκτια τουριστική ζώνη του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ το αντίστοιχο έργο στην ενδοχώρα του Δήμου θα συνεχίσει να το εκτελεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, είπε ο αντιδήμαρχος Γ. Μπελούκας.

Επιδίωξη θα είναι η έναρξη παροχής των υπηρεσιών από τον ανάδοχο του έργου να ξεκινήσει 1 Μαρτίου 2027.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 3τής με προαίρεση για επέκτασή της για ένα επιπλέον χρόνο.

Με τον τρόπο αυτόν, η δημοτική αρχή επιδιώκει τη βελτίωση του έργου της αποκομιδής και εικόνας της καθαριότητας του Δήμου, ειδικά στην τουριστική ζώνη του Δήμου και παράλληλα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων γήρανσης του εξοπλισμού και υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ