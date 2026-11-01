Η αυλαία του 14ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας άνοιξε με έναν ιδιαίτερα τιμητικό και συγκινητικό τρόπο, με ένα αφιέρωμα στον κορυφαίο συνθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργο Κουμεντάκη.

Στο ασφυκτικά γεμάτο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της σπουδαίας δημιουργικής του πορείας, αλλά και να ακούσει ανθρώπους που τον γνωρίζουν, τον εκτιμούν και έχουν συνεργαστεί μαζί του.

Το αφιέρωμα ξεκίνησε με ένα εξαιρετικό βίντεο, που ετοίμασε ειδικά για την περίσταση και τη βράβευση ο Βαγγέλης Σαλακούμας.

Στη συνέχεια, η Πόπη Δασκαλάκη, που είχε και την επιμέλεια του αφιερώματος, αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του Γιώργου Κουμεντάκη στον ελληνικό πολιτισμό και τον ευχαρίστησε εκ μέρους του Φεστιβάλ για τη σπουδαία προσφορά του, αλλά και γιατί με τη δική του συμβολή έφερε την Εθνική Λυρική Σκηνή στην Ιεράπετρα, χαρίζοντας στην πόλη μας μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία.

Ακολούθησε ο διακεκριμένος συνθέτης Γιώργος Ανδρέου, ο οποίος με έναν ουσιαστικό και εμπεριστατωμένο λόγο προσέγγισε το έργο, τη μουσική δημιουργία και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσωπικότητα του Γιώργου Κουμεντάκη.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η παρέμβαση του μουσικού Γιάννη Παπατζανή, του αγαπημένου μας δασκάλου στα κρουστά, ο οποίος μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Κουμεντάκη στην παράσταση «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι», η οποία παρουσιάστηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή μεταφέροντας στο κοινό τη δική του εμπειρία από αυτή τη δημιουργική συνάντηση.

Τέλος, ο φίλος του τιμώμενου, Στέλιος Δασκαλάκης, μουσειολόγος και επίτιμος προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών, μας γνώρισε μια πιο προσωπική πλευρά του Γιώργου Κουμεντάκη, μιλώντας για τον άνθρωπο, τον φίλο και την προσωπικότητά του πέρα από τη μεγάλη καλλιτεχνική του διαδρομή.

Ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης παρέδωσε στο Γιώργο Κουμεντάκη χειροποίητο πήλινο Νόμισμα της αρχαίας Ιεράπυτνας.

Το 14ο Φεστιβάλ ξεκίνησε με μια μεγάλη τιμή για τον πολιτισμό και την Ιεράπετρα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι ο πολιτισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί γέφυρες.