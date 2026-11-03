Ξεκινά στις 4 Δεκεμβρίου 2026 στο Οροπέδιο Λασιθίου το δωρεάν ευρωπαϊκό πρόγραμμα

εκπαίδευσης νέων YOUTHMED, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Η Αθήνα και η Κρήτη αποτελούν τις δύο περιοχές της Ελλάδας στις οποίες υλοποιείται το εκπαιδευτικό

πρόγραμμα YOUTHMED, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος INTERREG NEXT MED.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (curriculum) του YOUTHMED και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των νέων, την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και ψηφιακής προβολής, καθώς και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην τοπική κοινωνία.

Στην Κρήτη, ο συντονιστής του προγράμματος στην Ελλάδα, Action Synergy, συνεργάζεται με τον Σύλλογο Ποιοτικής Ζωής και Ατομικής Εξέλιξης, με έδρα το Ηράκλειο, για την υλοποίηση 80 ωρών εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και διά ζώσης.



Οι διά ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Οροπέδιο Λασιθίου, έπειτα από πρόσκληση της Πνευματικής Εστίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και την τοπική κοινότητα.



Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η Πνευματική Εστία στηρίζει την προσπάθεια ενδυνάμωσης

των νέων, ώστε να αποκτήσουν τη δική τους φωνή, να προβάλουν το έργο και τις δημιουργικές τους πρωτοβουλίες και να αναδείξουν τον τόπο τους.



Μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, το YOUTHMED επιδιώκει να δημιουργήσει ευκαιρίες έκφρασης, επικοινωνίας και συμμετοχής, ενθαρρύνοντας τους νέους να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να συμβάλουν στην αναζήτηση λύσεων για τις ανάγκες και τις προκλήσεις της τοπικής κοινωνίας.



Η συνεργασία των φορέων αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία σύνδεσης της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής εμπειρίας με την τοπική κοινωνία. Με κοινό προσανατολισμό την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και τη συλλογική δράση, οι συμμετέχοντες φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της νέας γενιάς

και την ανάδειξη των δυνατοτήτων του Οροπεδίου Λασιθίου.



Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές έως 15 Νοεμβρίου 2026.

Έναρξη: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026

Τόπος: Οροπέδιο Λασιθίου

Διάρκεια: 80 ώρες



Μορφή εκπαίδευσης: Διά ζώσης και διαδικτυακά

Συμμετοχή: Δωρεάν

Λήξη εγγραφών: 15 Νοεμβρίου 2026

Εγγραφές εδώ: https://forms.gle/KhQ9GQkM4NRrqxxt6



Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δέσποινα Κατεχάκη

Τηλέφωνο: 6976743611

Email: [email protected]