Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, τρίτη και τελευταία ημέρα του Ε´ Πανελλήνιου Συνέδριου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλεξανδρουπόλεως, στο οποίο προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Πρόεδρος του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, και συλλειτούργησαν ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ιωακείμ, οι Σεβ. Μητροπολίτες Καρπενησίου κ. Γεώργιος, Κορυτσάς κ. Αναστάσιος, εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Ιωάννου, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, εκπρόσωπος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, ο οικείος Ποιμενάρχης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ. Άνθιμος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μηδείας κ. Καλλίνικος, Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου και εκπρόσωπος των Ιεραρχών της Δωδεκανήσου, και άλλοι Κληρικοί εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων.

Εκκλησιάστηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, μεταξύ των οποίων η Υφυπουργός Τουρισμού κ. Άννα Καραμανλή, ο Δήμαρχος Αλεξανδρουπόλεως κ. Ιωάννης Ζαμπούκης, ο Βουλευτής και πρ. Υπουργός κ. Σταύρος Κελέτζης, η Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Αγγελική Βαρελά, οι Διοικητές της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλοι εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων.