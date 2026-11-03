Η influencer Chiara King ταξιδεύει στην Κοπεγχάγη για να δείξει την αφιλτράριστη πλευρά της ζωής της. Καθώς οι κάμερες καταγράφουν κάθε της κίνηση, ένας εμμονικός stalker αρχίζει να την παρακολουθεί. Σύντομα, τα όρια ανάμεσα στους θαυμαστές και την απειλή, την πραγματικότητα και τη μυθοπλασία αρχίζουν να θολώνουν. Μια ανατριχιαστική ιστορία τρόμου, εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, από τους δημιουργούς του «The Blair Witch Project».