Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, εκπροσωπώντας την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης στο Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, που πραγματοποιείται από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, με κεντρικό θέμα: «Θράκη: Η προβολή και ανάδειξη των Ι. Μονών, Ι. Προσκυνημάτων και Προσκυνηματικών Διαδρομών της περιοχής – Η Μοναστηριακή Κουζίνα».

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Συνοδική Επιτροπή Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, και οι εργασίες του φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης.

Κατά την επίσημη έναρξη των εργασιών, το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος, υπό την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί του Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας Κρήτης, ανέγνωσε το Μήνυμα του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Στο Μήνυμά του ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη πνευματική σημασία των προσκυνηματικών περιηγήσεων, επισημαίνοντας ότι το προσκύνημα δεν αποτελεί μια απλή τουριστική δραστηριότητα, αλλά μια ευκαιρία εσωτερικής αναζήτησης, προσευχής και ουσιαστικής γνωριμίας με την ορθόδοξη πίστη και παράδοση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον διαχρονικό ρόλο των Ιερών Μονών ως τόπων προσευχής, πνευματικής αναφοράς, φιλοξενίας και διαφύλαξης της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη η ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού να πραγματοποιείται με σεβασμό στην ιερότητα των Μονών και στον αυθεντικό πνευματικό χαρακτήρα της μοναστικής ζωής.

Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε επίσης στην πλούσια μοναστηριακή παράδοση της Κρήτης, στη συμβολή των ιστορικών Μονών της στη διατήρηση της πίστης, της ιστορικής μνήμης και του πολιτισμού, καθώς και στη μοναστηριακή φιλοξενία και διατροφή, που συνδέονται άμεσα με το ασκητικό ήθος, την απλότητα, το μέτρο και τον σεβασμό προς τη δημιουργία του Θεού.

Κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, το πρόγραμμα περιελάμβανε μηνύματα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τον οποίο εκπροσωπεί ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ιωακείμ, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Ιωάννου, τον οποίο εκπροσωπεί ο Σεβ. Μητροπολίτης Βερατίου κ. Αναστάσιος, του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου και των Ιεραρχών της Δωδεκανήσου, τους οποίους εκπροσωπεί ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μηδείας κ. Καλλίνικος, Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου, καθώς και χαιρετισμούς της Υφυπουργού Τουρισμού κ. Άννας Καραμανλή, του Προέδρου του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδας Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, και εκπροσώπων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Θράκης και του Δημάρχου Αλεξανδρουπόλεως.

Ακολούθησαν εισηγήσεις των Σεβ. Μητροπολιτών Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ. Ανθίμου και Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος, με αντικείμενο την παρουσίαση των Ιερών Προσκυνημάτων και των προσκυνηματικών διαδρομών των αντίστοιχων εκκλησιαστικών επαρχιών της Θράκης.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκε με μοναστηριακό δείπνο στην Ιερά Γυναικεία Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Παναγία του Έβρου», στη Μάκρη Αλεξανδρουπόλεως.

Η συμμετοχή της Εκκλησίας Κρήτης στο σημαντικό αυτό Πανελλήνιο Συνέδριο αναδεικνύει το ενδιαφέρον της για την υπεύθυνη ανάπτυξη των προσκυνηματικών περιηγήσεων, την προβολή της πλούσιας μοναστηριακής και εκκλησιαστικής κληρονομιάς της Μεγαλονήσου και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών Εκκλησιών, με γνώμονα πάντοτε τη διαφύλαξη του πνευματικού χαρακτήρα των ιερών προσκυνημάτων.

Να σημειωθεί ότι το Συνέδριο παρακολουθούν η Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Αγγελική Βαρελά, Καθηγητές και εκπρόσωποι, κυρίως, Ιερείς, από όλες σχεδόν της Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το Συνέδριο συνεχίστηκε το Σάββατο με επισκέψεις σε προσκυνήματα και Ιερές Μονές της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου και ολοκληρώθηκε με αρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Αλεξανδρούπολη.