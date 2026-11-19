Την διαρκή αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας, των ψηφιακών εργαλείων και των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών Μεταφορών και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έθεσε στο επίκεντρο της η σύσκεψη εργασίας που έγινε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Αντιπεριφερειάρχη για την επιτυχημένη υφιστάμενη συνεργασία του ΙΤΕ με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης και η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την Περιφέρεια Κρήτης ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλης Σαρρής, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νίκος Ραπτάκης και η Γενική Διευθύντρια Μεταφορών και Επικοινωνιών Μαρία Βασιλάκη. Από την πλευρά του ΙΤΕ παρευρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) και του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης και Α΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, καθώς και οι καθηγητές του ΙΤΕ Μάνος Καλαϊτζάκης και Γιώργος Μαθιουδάκης.

Καλές πρακτικές και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις καλές πρακτικές και στις καινοτόμες εφαρμογές που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, όπου παρουσιάστηκαν το ερευνητικό έργο, οι σύγχρονες ερευνητικές δραστηριότητες, οι καινοτόμες πρωτοβουλίες και οι τεχνολογικές εφαρμογές του Ιδρύματος, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει σταθερά τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της και την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλης Σαρρής ευχαρίστησε για την φιλοξενία, την ενημέρωση και την ξενάγηση και επεσήμανε πως «διαρκής επιδίωξη της περιφέρειας Κρήτης είναι να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρουν η επιστήμη και η τεχνολογία, προωθώντας σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών».