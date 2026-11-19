Επειγόντως διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο απ’ όπου έχει προγραμματιστεί να τον παραλάβει ελικόπτερο για να τον μεταφέρει στο ΚΑΤ της Αθήνας ο 20χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε αγροτικό ατύχημα σε αγροτική περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, την ώρα που ο νεαρός επιχειρούσε να κάψει κλαδιά ελιάς στο χωράφι του, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η φωτιά επεκτάθηκε ραγδαία και οι φλόγες τον τύλιξαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά στο πρόσωπο, τον λαιμό και το στήθος.

Αμέσως μετά το συμβάν, κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για την επείγουσα διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν την κατάσταση της υγείας του ιδιαίτερα σοβαρή, προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και τον εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για την απαραίτητη αρχική σταθεροποίηση του οργανισμού του.

Λόγω της έκτασης των τραυμάτων και της ανάγκης για εξειδικευμένη φροντίδα (επούλωση, πλαστική αποκατάσταση κλπ.), κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του σε εξειδικευμένη νοσοκομειακή μονάδα στην πρωτεύουσα. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ