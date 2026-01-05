Την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών, και όχι την κατάργηση τους όπως αυτή προβλέπεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» ζήτησαν με επιστολή τους προς τον Θεόδωρο Λιβάνιο ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης.

Στην επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου και του Αντιδημάρχου Παιδείας αναφέρεται ότι ο θεσμός των Σχολικών Επιτροπών έχει αποδειχθεί ευεργετικός καθώς επιτρέπει τον έλεγχο των δαπανών των σχολικών μονάδων και την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους μέσα από ευέλικτες διαδικασίες. Επισημαίνεται επίσης ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών σε Δήμους με λιγότερες από 100 σχολικές μονάδες το 2023, προκάλεσε σειρά προβλημάτων σε σχολεία και Δήμους όπως η αύξηση της γραφειοκρατίας και η μείωση ελέγχου και λογοδοσίας. Η επιστολή καταλήγει με την αναφορά ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών σε Δήμους όπως το Ηράκλειο το οποίο διαθέτει 213 σχολικές μονάδες, θα δημιουργήσει τεράστιο διοικητικό βάρος στο Δήμο.

Σε απαντητική επιστολή του προς τους πέντε Δημάρχους που υπέβαλαν από κοινού το ίδιο αίτημα και η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ηρακλείου σε συνέχεια της αποστολής του ως άνω αιτήματος, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρεται στο προβληματικό καθεστώς λειτουργίας των 54 Σχολικών Επιτροπών που διατηρήθηκαν ως Ν.Π.Δ.Δ. σε 21 Δήμους της χώρας. Η βασική επιχειρηματολογία επικεντρώνεται στην υποχρεωτική ένταξη των Σχολικών Επιτροπών στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε συμμόρφωση προς το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών, που θα είχε ως αποτέλεσμα οι Επιτροπές να μη διατηρήσουν τη σημερινή «ευελιξία» τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών καταλήγει στην επιστολή του ότι υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε οι δήμοι να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ενσωμάτωσης των σχετικών αρμοδιοτήτων στη λειτουργία τους.