Οι τελετές του Αγιασμού των Υδάτων θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες, με επίκεντρο – όπως κάθε χρόνο – το Λιμάνι Χερσονήσου, κάτω από τον επιβλητικό βράχο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής.

Το μοναδικό τοπίο του παλιού λιμανιού, σε συνδυασμό με τη βαθιά θρησκευτική παράδοση της ημέρας, δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό για δημότες και επισκέπτες που επιλέγουν να παρακολουθήσουν την τελετή.

Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και σε όλες τις περιοχές του Δήμου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

• Ανάληψη – 10:30: Μπροστά στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. • Ανισσαράς – 11:00: Παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο ΑΝΝΙΣΑ. • Ενυδρείο Κρήτης – 13:00: Εντός του χώρου του Ενυδρείου Κρήτης Cretaquarium, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου. • Κάτω Γούβες – 11:00: Στην εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. • Κοκκίνη Χάνι – 11:00: Στην παραλία, κάτω από την ταβέρνα του Χατζή. • Κόξαρη – 10:30: Στην υδατοδεξαμενή των φυσικών πηγών του «Καρκανιά». • Κράσι – 10:30: Στις πέτρινες τοξωτές του πλατάνου. • Λιμάνι Γουρνών – 11:00: Στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών. • Λιμάνι Μαλίων – 12:00: Στην περιοχή του Αγίου Πνεύματος. • Λιμένας Χερσονήσου – 10:30: Μπροστά από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. • Παραλία Σταυρωμένου – 11:00: Δυτικά του ξενοδοχείου ΑΡΙΝΑ. • Βαθειανός Κάμπος – 11:00: Παραλία έμπροσθεν ταβέρνας ΜΥΚΟΝΑΚΙ. • Σταλίδα – 11:00: Στην παραλία μπροστά από το κατάστημα του «Φοίνικα». • Φράγμα Αποσελέμη – 11:00: Κεντρική είσοδος φράγματος.