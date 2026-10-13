Η ελληνική αεροπορική εταιρεία SKY express, με σταθερό προσανατολισμό στην κοινωνική προσφορά και με έμπρακτη ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της συνολικής πρωτοβουλίας για 4η συνεχή χρονιά, η SKY express παρέχει έκπτωση 30% στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων για κάθε ενδιαφερόμενο αναπληρωτή εκπαιδευτικό, στηρίζοντας τη μετακίνησή τους σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο.

Η SKY express έχει ήδη στηρίξει έμπρακτα την εκπαιδευτική κοινότητα, εξυπηρετώντας μέχρι σήμερα περισσότερους από 40.000 αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς. Κατά την τρέχουσα Β2΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών περισσότεροι από 2000 επιπλέον εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν προς τον τόπο υπηρεσίας τους, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά την περίοδο των νέων προσλήψεων και τοποθετήσεων.

Η προσφορά αφορά, έως δέκα (10) κρατήσεις ανά εκπαιδευτικό, απλής διαδρομής ή μετ’ επιστροφής, απευθείας ή με ενδιάμεσο σταθμό για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως και τις 15 Ιουνίου 2027 και αφορούν πτήσεις έως και τις 30 Ιουνίου 2027.

Για την αξιοποίηση της έκπτωσης, οι μοναδικοί κωδικοί που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους μέσω SMS.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στην ελληνική αεροπορική εταιρεία SΚΥ express, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την παροχή των σχετικών διευκολύνσεων.

«Στη SKY express πιστεύουμε βαθιά στην αξία της εκπαίδευσης και στον καθοριστικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας. Με την παροχή έκπτωσης 30% στα αεροπορικά εισιτήρια, θέλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουμε τη μετακίνησή τους προς τον τόπο υπηρεσίας τους. Ως ελληνική αεροπορική εταιρεία, επιδιώκουμε να βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά στην εκπαίδευση και στους μαθητές.» δήλωσε σχετικά ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express.