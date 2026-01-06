Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Η εορτή των Θεοφανίων αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή πνευματικής ανανέωσης και ελπίδας. Είναι ημέρα που μας υπενθυμίζει την αξία της πίστης, της ενότητας και της αλληλεγγύης, στοιχεία που καθοδηγούν την πορεία της κοινωνίας μας και ενισχύουν τους δεσμούς που μας συνδέουν ως κοινότητα.

Σε μια εποχή που απαιτεί συλλογική προσπάθεια και αλληλοστήριξη, το μήνυμα των Θεοφανίων μάς καλεί να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη, την καλοσύνη και την αισιοδοξία. Ο Δήμος Χερσονήσου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αξίες της συνοχής και της συνεργασίας, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που ενδυναμώνει το κοινωνικό μας σύνολο και προάγει το κοινό καλό.