Τους πρώτους μήνες του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, αρχικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα προωθείται νέα διαδικασία αποζημιώσεων για ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως τονίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάση Καββαδά, με εκπροσώπους της παράκτιας αλιείας από διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, εξετάζεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης δανείων στους επαγγελματίες αλιείς, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον κλάδο.

Σχετικά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου έχει ήδη υπογραφεί από τον υφυπουργό η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ απομένουν η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και η ολοκλήρωση των υπόλοιπων διοικητικών διαδικασιών.

Η δράση θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, ενώ σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασής της και σε άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και απώλειες παραγωγής από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, ο κ. Καββαδάς υπέγραψε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2004/11.11.2024 απόφασης για τη Δράση 1.6.2, με την οποία προωθείται νέα διαδικασία ενισχύσεων για το 2026.

Η τροποποίηση προβλέπει την κάλυψη σκαφών που χρησιμοποιούν δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Η τεκμηρίωση της αλιευτικής δραστηριότητας θα γίνεται μέσω μηνιαίων δελτίων παραγωγής, ενώ η σχετική πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, κατά τη διετία 2024-2025 καταβλήθηκαν περίπου 41 εκατ. ευρώ σε 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές που είχαν σημειωθεί την περίοδο 2022-2024.

Στο μεταξύ, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφηκε για τη δράση εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών, προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, για την οποία η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου.

Συνολικά υποβλήθηκαν 339 αιτήσεις, με τον προϋπολογισμό των προτεινόμενων επενδύσεων να φτάνει τα 29,9 εκατ. ευρώ και την αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση να ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 25% τα διαθέσιμα κονδύλια.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο κ. Καββαδάς γνωστοποίησε ότι διερευνάται η δυνατότητα χορήγησης δανείων στους επαγγελματίες αλιείς, μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου αντίστοιχου με εκείνο που σχεδιάζεται για τους αγρότες. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές συναντήσεις.

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των παράκτιων αλιέων έθεσαν επίσης το ζήτημα του κόστους των καυσίμων, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μικρά σκάφη στην αξιοποίηση των σχετικών ενισχύσεων, καθώς προμηθεύονται περιορισμένες ποσότητες από πρατήρια.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνώρισε την ανάγκη εξεύρεσης πρακτικών λύσεων, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της παράκτιας αλιείας.

Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και διαχωρισμού της επαγγελματικής από την ερασιτεχνική αλιεία.

Σε ό,τι αφορά τη συλλογική εκπροσώπηση του κλάδου, ο υφυπουργός επισήμανε ότι με τον νόμο 5336/2026 προβλέπεται η νόμιμη εκπροσώπηση των αλιέων, ανά αλιευτικό εργαλείο, σε επίπεδο ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, εκπρόσωποι των αλιέων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα ζητήματα του κλάδου.

Τέλος, από την πλευρά του, ο κ. Καββαδάς επανέλαβε ότι η προστασία του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων, η βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελούν βασικές προτεραιότητες του υπουργείου.