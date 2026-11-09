Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ανακήρυξη της επαναληπτικής εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026 και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, στο Αμφιθέατρο “Μανούσος Μανουσάκης” (Γ2.1), στην Πολυτεχνειούπολη.

Κατά την Τελετή Απονομής Διπλωμάτων θα απονεμηθούν, επίσης, τα Διδακτορικά Διπλώματα, τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα Βραβεία και Υποτροφίες σε φοιτητές και απόφοιτους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Πρόγραμμα Τελετής

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026

10:00

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

13:00

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026

10:00

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

12:00

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

13:30

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τελετή θα ανακοινωθούν σύντομα.