Στη δέσμευση των λογαριασμών των κατηγορουμένων στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των στενών συγγενών τους προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της δικηγόρου που αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πολλοί συνάδελφοι της βρίσκονται με σθένος στο πλευρό της, δείχνοντας έμπρακτα την στήριξη τους προς το πρόσωπο της αλλά και καυτηριάζοντας όσα έχουν συμβεί και όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση που έκανε οικείο πρόσωπο της δικηγόρου, το οποίο μαζί με συγγενείς και φίλους έσπευσαν στην Αθήνα για να συνοδεύσουν τη νεαρή μητέρα στο Ηράκλειο.

“Τετάρτη πρωί ανεβήκαμε Αθήνα λέγοντας σε όλους “Πάμε να φέρουμε τη Χρυσάνθη μας”. Τόσο ξεκάθαρο ήταν πως θα αφεθεί ελεύθερη και θα γυρίσει στο σπίτι και το παιδί της. Ιδού και η σχετική φωτογραφία από την πτήση της επιστροφής, νωρίτερα σήμερα, όπου φαίνεται η γνωστή δικηγόρος, σύζυγος του λογιστή και κουμπάρα του πολιτικού, που είναι μπλεγμένη σε κύκλωμα ανθρώπων που την αγαπάνε πολύ και είναι υπερήφανοι για εκείνη.

Και ενώ εγγύηση δεν ζητήθηκε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, γιατί αποδείξαμε ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα cent παράνομων επιδοτήσεων, σήμερα δεσμεύτηκαν λογαριασμοί δικοί της και των γονιών της, με διάταξη του ανεξάρτητου Προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής Ξεπλύματος και ασχέτως με αυτά επίτιμου Αντεισαγγελέα του ανεξάρτητου Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Και επειδή της έχουν κατάσχει και όποια μετρητά είχε σπίτι της, σήμερα, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που μπορεί κανείς να φανταστεί ότι έχει να διαχειριστεί, φτιάχνει business plan επιβίωσης για τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές και τους επόμενους μήνες κατόπιν. Ιδέες ευπρόσδεκτες. Από Δευτέρα ευπρόσδεκτες και δουλειές τοις μετρητοίς 500€ και κάτω.

Να παρακαλέσω σε αυτό το σημείο το καθεστώς να μας δώσει λίγο χρόνο με τις εξελίξεις για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους δικούς μας το ιστορικό των μέχρι τώρα εξελίξεων”.

