Στο μέτρο της πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους εντάσσεται και το Σχίσμα Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τα μέτρα που εξειδίκευσε σήμερα, Δευτέρα, το οικονομικό επιτελείο, μετά τις σχετικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

Η απαλλαγή από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει από το 2027 και αφορά φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού.

Στους οικισμούς που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα βρίσκεται και το Σχίσμα Ελούντας, γεγονός που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας και εφαρμόζεται εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας, όπως αυτή υπολογίζεται για την επιβολή του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.