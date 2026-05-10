Ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στηρίζει το ίδρυμα καλύπτοντας ανάγκες που υπάρχουν σε διάφορες κλινικές και τμήματά του, διευκολύνοντας την καθημερινότητα ασθενών, ιατρών, νοσηλευτών και του λοιπού προσωπικού.

Για το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ μας μίλησε ο κ. Εμμανουήλ Ματαλλιωτάκης, για τις ανάγκες που υπάρχουν σε αίμα και την προετοιμασία για να δώσει κανείς αίμα. Αναφέρθηκε επίσης στη δωρεά του Συλλόγου Φίλων ΓΝΑΝ.

Ο κ. Ματαλλιωτάκης είπε πως είναι η μοναδική υπηρεσία αιμοδοσίας στο Νομό Λασιθίου, διενεργούν αιμοληψίες και συλλογή αίματος. Τα νοσοκομεία της Ιεράπετρας και της Σητείας, κάνουν διασταύρωση αίματος, αλλά δεν κάνουν συλλογή. Συνήθως, τα νοσοκομεία εκείνα (Ιεράπετρας-Σητείας) καλύπτονται αιμοδοτικά από το Βενιζέλειο αλλά, όταν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά, στέλνει κάποιες φιάλες αίμα και το τμήμα αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ. Η αιμοδοσία του ΓΝΑΝ καλύπτει το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ, αν χρειαστεί, το περίσσευμα αίματος το στέλνουν στο Ηράκλειο ακόμη και στην Αθήνα.

Διαρκής ετοιμότητα

Στην αιμοδοσία εργάζονται τρεις ιατροί που καλύπτουν το τμήμα όλο τον μήνα.

Ο κ. Ματαλλιωτάκης τόνισε πως πάντα υπάρχουν ανάγκες σε αίμα. Την περίοδο αυτή, επειδή έχει μειωθεί ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων που γίνονται, δεν είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη. Παλαιότερα μετάγγιζαν πολύ μεγαλύτερο αριθμό φιαλών αίματος τον μήνα. Μίλησε με στατιστικά νούμερα. Παλαιότερα τον μήνα μετάγγιζαν περίπου 130 φιάλες αίματος, τώρα περίπου 70-80. Όταν μειώνονται οι χειρουργικές επεμβάσεις, μειώνεται και η ανάγκη για αίμα.

Όμως, καθώς ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος, η κυκλοφοριακή κίνηση στους δρόμους, τα τροχαία και οι ανάγκες αυξάνονται. Πάντα χρειάζεται απόθεμα αίματος για να καλύπτονται επείγοντα περιστατικά.

Η δύναμη της προσφοράς

Το τμήμα αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ συνεχώς δίνει δυναμικό παρών καλύπτοντας συλλόγους, χωριά και φορείς που διοργανώνουν εθελοντικές αιμοδοσίες. Ο κ. Ματαλλιωτάκης ανέφερε πως προσπαθούν να ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε κάλεσμα δεχτούν ώστε να μεταβούν και να συλλέξουν αίμα για να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν.

Είναι λοιπόν μια αφορμή το δημοσίευμα να παρακινήσει τους πολίτες, αλλά και τους δραστήριους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Αγίου Νικολάου και να διοργανώσουν εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ. Καλές οι εκδηλώσεις και οι διάφορες δράσεις που κατά διαστήματα υλοποιούνται, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές πράξεις κοινωνικής προσφοράς, καθώς λίγα μόλις λεπτά από τον χρόνο μας μπορούν να χαρίσουν ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Η διαδικασία

Ο κ. Ματαλλιωτάκηε εξήγησε ότι η διαδικασία γίνεται με ραντεβού ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι αιμοδότες και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Αιμοδοσίες γίνονται τα πρωινά. Όμως τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη γίνονται αιμοδοσίες και τις απογευματινές ώρες, ώστε να εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι αιμοδότες που εργάζονται κατά τις πρωινές ώρες. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Για να προσφέρει κάποιος αίμα, θα πρέπει να μην είναι κρυωμένος, να έχει κοιμηθεί καλά, να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ, να έχει φάει κανονικά το πρωινό ή το μεσημεριανό του. Για τα φάρμακα που δεν επιτρέπουν να προσφέρει κανείς αίμα, ο κ. Ματαλλιωτάκης ενημέρωσε πως το κοινό μπορεί να απευθύνεται σχετικά στο Τμήμα Αιμοδοσίας όπου και θα λάβει την απαραίτητη καθοδήγηση και ενημέρωση.

Η δωρεά

Το Τμήμα Αιμοδοσίας επισκέφθηκε ο Σύλλογος Φίλων του ΓΝΑΝ με τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτρη Κουνενάκη, Δημήτρη Μετοχιανάκη, Καίτη Κοζύρη και Γιώργο Βάρδα.

Ο Πρόεδρος κ. Δημ. Κουνενάκης μας είπε πως ο Σύλλογος επισκέφτηκε το Τμήμα Αιμοδοσίας και συνομίλησαν για τις ανάγκες που υπάρχουν. Χρειαζόταν μια ντουλάπα. Ο Σύλλογος άμεσα, μερίμνησε και την κατασκεύασε, βοηθώντας έτσι στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Ο κ. Μετοχιανάκης διευκρίνισε πως το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ αποτελείται από εξαίρετους επιστήμονες, ευσυνείδητους και ταπεινούς. Φροντίζουν ώστε οι εφημερίες να βγουν κατάλληλα ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του μήνα.

Ο κ. Ματαλλιωτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην δωρεά. Ευχαρίστησε θερμά τον Σύλλογο για τη ντουλάπα, επισημαίνοντας πως ο Σύλλογος βοηθά όλες τις κλινικές και τα τμήματα στο Νοσοκομείο.

Στήριξε το Σύλλογο!

Ο κ. Κουνενάκης υπογράμμισε πως τα χρήματα που προσφέρει ο κόσμος μέσα από τις δωρεές στο Σύλλογο Φίλων μετατρέπονται σε ουσιαστική βοήθεια καλύπτοντας ανάγκες που υπάρχουν.

Θέλησε να παρακινήσει τους αναγνώστες και όποιον άλλον όποτε και όσο μπορεί να συνδράμουν το Σύλλογο. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν για το Νοσοκομείο, μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ., Δημ. Μετοχιανάκη (6997179066), Γεώργιο Βάρδα (6977218476), Καίτη Κοζύρη (6974430770), Γεώργιο Αρακαδάκη (6932383884), Δέσποινα Καρνιαδάκη (6977500420), και Νικ. Χατζηδάκη (6973793440) και στον ίδιο τον κ. Κουνενάκη (6977278164).

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ