Τα πολλά τηλεφωνήματα συμπολιτών μας με οδήγησαν στην οδό Σεφέρη, μπροστά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Εδώ έχει τοποθετηθεί από το Δήμο Αγίου Νικολάου ένα presscontainer για τα απορρίμματα. Ό,τι είδα ήταν μόνο βρώμα και δυσωδία! Ο τεράστιος κάδος, παρά το ότι μας είπαν ότι είναι στεγανός… αυτός δεν ήταν!

Επικοινώνησα άμεσα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Γιώργο Μπελούκα και, κατά κάποιο τρόπο, ηρέμησα! «Το πρόβλημα είναι γνωστό και θα διορθωθεί άμεσα», μας λέγει. «Ο κατασκευαστής θα αλλάξει τους κάδους και θα φέρει άλλους που θα είναι πλήρως στεγανοί».

Επιπλέον, πολύ σημαντικό, μας ενημέρωσε ότι αναζητούνται νέοι χώροι όπου θα τοποθετηθούν, ιδίως αυτός μπροστά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλα ο κ. Μπελούκας μας εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί τα εστιατόρια και οι ταβέρνες έχουν συμμορφωθεί και φέρνουν στα presscontainers τα απορρίμματά τους.

ΛΕΩΝ.Κ.