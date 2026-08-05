Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, ανταποκρινόμενη στο δημόσιο ενδιαφέρον σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό διαρροής λυμάτων στις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας επεξεργασίας στο Καλό Χωριό, ενημερώνει τους πολίτες για τα εξής:

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, το πρωί της Δευτέρας 3/8/2026, η Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης κινητοποίησε συνεργείο επί τόπου, προχώρησε σε αυτοψία και έλαβε άμεσα μέτρα διακοπής της διαρροής και επισκευής του δικτύου.

Συγκεκριμένα, η διαρροή προέκυψε από θραύση αερεξαγωγού στο δίκτυο μεταφοράς των πρωτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων προς την ΕΕΛ Αγ. Νικολάου, αμέσως μετά τα αντλητικά μηχανήματα που βρίσκονται εντός του χώρου της σηπτικής δεξαμενής. Η ποσότητα των λυμάτων που διέρρευσε κατέληξε σε γειτνιάζον γεωργικό ακίνητο, ενώ μικρότερη ποσότητα κατέληξε στην παρακείμενη αγροτική οδό.

Εν συνεχεία, την επόμενη ημέρα (4/8/2026), διενεργήθηκε αυτοψία, παρουσία της υπηρεσίας μας, από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ώστε να διερευνηθούν πιθανές επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στην παραλία του Αγ. Παντελεήμονα, στον μικρό υδροβιότοπο που γειτνιάζει με την παραλία, καθώς και στο ρέμα που βρίσκεται κοντά στην εγκατάσταση της σηπτικής δεξαμενής της ΔΕΥΑΑΝ.

Από την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη λυμάτων στην παραλία του Αγ. Παντελεήμονα. Σε ό,τι αφορά τον υδροβιότοπο και το παρακείμενο ρέμα, δεν διαπιστώθηκε εμφανής ύπαρξη λυμάτων ή δυσοσμία, ούτε κρίθηκε αναγκαία η λήψη έκτακτων μέτρων.

Επικουρικά, όμως, και πέρα από τον έλεγχο αυτό, η ΔΕΥΑΑΝ προχώρησε σε δειγματοληψία εντός του υδροβιότοπου, σε δύο ακραία σημεία (ένα στην αρχή, πλησίον της μονάδας, και ένα στο τέλος, δίπλα στην παραλία), ώστε να γίνει πιο λεπτομερής ανάλυση.

Η ΔΕΥΑΑΝ αντιμετωπίζει το περιστατικό με απόλυτη σοβαρότητα. Προχωρά ήδη στη διερεύνηση των αιτίων και στον σχεδιασμό των αναγκαίων μόνιμων παρεμβάσεων, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Η προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα και θεμελιώδη υποχρέωση της Επιχείρησης.

Για κάθε πληροφορία ή αναφορά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Επιχείρηση: Λατούς 8, 72100 Άγιος Νικόλαος · τηλ. 28410 82720, email: [email protected]