Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Παράλληλα είχαν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις στις πλατείες της Ιεράπετρας και της Σητείας, με συμμετοχή εργαζόμενων από διάφορους κλάδους, συνταξιούχους, εκπροσώπους φορέων και πολιτών.

Εξέφρασαν δυναμικά τα αιτήματά τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, μαζικές προσλήψεις και ιδιαίτερα στην υγεία και την παιδεία, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, νόμιμη και σταθερή δουλειά για όλους, κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες από την απεργιακή συγκέντρωση που έλαβε χώρα στον Άγιο Νικόλαο.