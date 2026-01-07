Με μια αγαπημένη και δοκιμασμένη πεζοπορία επέλεξε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου να κλείσει τις εορταστικές πεζοπορίες και να κάνει το ποδαρικό στον νέο χρόνο: αυτήν από το Καλό Χωριό ως την Πρίνα Λασιθίου μέσω του φαραγγιού της Κατσικαντάρας. Διαδρομή εύκολη, όμορφη, στο κέντρο του νομού μας και πολύ καλά σηματοδοτημένη!

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2025 λοιπόν και είκοσι άτομα ακριβώς μαζευόμαστε στην είσοδο του συνοικισμού του Πύργου Καλού Χωριού. Μετά τις απαραίτητες ευχές ξεκινάμε στις εννιά κι ακολουθώντας τα σήματα παίρνουμε αρχικά χωματόδρομο διασχίζοντας πορτοκαλεώνες -σήμα κατατεθέν του Καλού Χωριού- κι ελαιώνες, ώσπου να βυθιστούμε σε στενό κατηφορικό μονοπάτι ανάμεσα σε κισσούς κι εσπεριδοειδή, που θα μας φέρει στην κοίτη της Κατσικαντάρας. Όπως όλα τα φαράγγια είναι αυτό κατάφυτο κι ήλιος δεν το βλέπει: αναρριχητικά φυτά, πικροδάφνες και πλατάνια. Θέλει οπωσδήποτε προσοχή έτσι που τα πλατανόφυλλα κρύβουν το έδαφος και τα βράχια σου βάζουν εμπόδια. Είναι όμως η σηματοδότηση και η τοποθέτηση βοηθητικών σκοινιών στα δύσκολα σημεία, που οδηγεί το κάθε σου βήμα και κάνει τη διάσχιση ασφαλή και ευχάριστη. Όσο ανηφορίζουμε θα βγουν και τα χόρτα: χαρακούλια και βυζοράδικα, που κι ένα μανιτάρι και τα πρώτα πεύκα.



Προς το τέλος θα θαυμάσουμε και τις λιμνούλες που δεν στερεύουν ούτε το καλοκαίρι. Μετά ακολουθώντας και πάλι τα σήματα θα οδηγηθούμε στο παλιό όμορφο καλντερίμι, που ελίσσεται ίσια πάνω φιδογυριστό και σε κάθε στροφή του μας χαρίζει απλόχερα τη θέα του κόλπου του Μεραμπέλλου πέρα ως πέρα. Μετά θα εισχωρήσουμε στο κατάφυτο δάσος της Πρίνας με τις πευκοβελόνες να απλώνονται χαλί και τις μυρωδιές της ρετσίνης να μας δίνουν βαθιές ανάσες φρεσκάδας. Κάποτε θα βγούμε στον επαρχιακό δρόμο, που μας δείχνει ότι πλησιάζουμε στο χωριό. Όμορφο αυτό με ενδιαφέρουσες γωνιές ενός κόσμου που σβήνει από την εγκατάλειψη, όπως συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα χωριά μας, αλλά και άλλες, που δείχνουν ελπιδοφόρα σημάδια ζωής και κατοίκησης. Ανοικτό σήμερα και το παραδοσιακό καφενείο του χωριού, όπου θα κάνουμε μια στάση για ένα ελληνικό καφεδάκι και «το μελομακάρονο κερασμένο». Έτσι ήρθε η ώρα για την επιστροφή από το παλιό το μονοπάτι παράλληλα με το φαράγγι, που θα μας οδηγήσει πίσω στην αφετηρία μας σε λίγο παραπάνω από μια ώρα!



Ωραία παρέα σήμερα, πολλοί και οι νέοι άνθρωποι, όμορφες οι στιγμές, όμορφα και τα τοπία. Τελειώσαμε σύντομα σε 4 ώρες την διαδρομή των δέκα περίπου χιλιομέτρων με 360 μέτρα υψομετρικής διαφοράς και φτάσαμε μία η ώρα πίσω στο χωριό, εξοικονομώντας χρόνο και για τις άλλες υποχρεώσεις των ημερών. Ευχαριστούμε πολύ τον αρχηγό μας κι επίτιμο Πρόεδρο του συλλόγου μας, Λεωνίδα Κλώντζα, καθώς και τον Γιώργο Ανδρουλάκη, που εξ ονόματος της ΔΑΕΑΝ καθαρίζει και σηματοδοτεί για μας τα όμορφα αυτά μονοπάτια. Όμως δεν γίνεται να μην αφιερώσουμε την πεζοπορία αυτή στον φίλο του συλλόγου μας, Νίκο Φιλιππάκη, ενός εκ των ιδρυτών της ομάδας «Πορπατώ εις την Κρήτη», που πραγματοποιούσε πεζοπορίες για τους φοιτητές, όχι μόνο γιατί «έφυγε» την προηγούμενη, αλλά και γιατί μας είχε συνοδεύσει σε αυτήν εδώ ακριβώς την πεζοπορία δύο χρόνια πριν! Μια ακόμη απώλεια για τους ορειβατικούς συλλόγους της Κρήτης. Όμως το φρόνημα μένει υψηλό κι ευχόμαστε σε όλους «Καλή Χρονιά»

ΑΡΧΗΓΟΣ: Λεωνίδας Κλώντζας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λεωνίδας Κλώντζας, Μαρία Μετζογιαννάκη,