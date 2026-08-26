Με αφορμή τις επόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον Δήμο Αγίου Νικολάου, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό για ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν την προσέλευση και τη συμμετοχή, αλλά και να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι στηρίζουν τις πολιτιστικές μας δράσεις.

27 Αυγούστου 2ο Φεστιβάλ Κρηνών «Βρύση Χανιώτενας» στην Κριτσά

Στις 27 Αυγούστου πραγματοποιείται η εκδήλωση στην Βρύση της Χανιώτενας στην Κριτσά.

Λόγω της μεγάλης αναμενόμενης προσέλευσης, παρακαλείται το κοινό να φροντίσει να προσέλθει έγκαιρα στον χώρο.

Επιπροσθέτως συστήνεται στους επισκέπτες να φορούν άνετα και κατάλληλα παπούτσια.

Παράλληλα, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου και της περιορισμένης δυνατότητας τοποθέτησης καθισμάτων, δεν θα είναι δυνατόν να τοποθετηθούν καρέκλες για όλους. Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε το κοινό να είναι προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο να καθίσει στο καλντερίμι.

2 Σεπτεμβρίου- «Θραύσματα του Ευριπίδη» στην Αρχαία Λατώ

Στις 2 Σεπτεμβρίου, στην Αρχαία Λατώ, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση «Θραύσματα του Ευριπίδη».

Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί και η παράσταση είναι soldout.

Ωστόσο, για όσους προσέλθουν στον χώρο χωρίς ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα τηρηθεί λίστα αναμονής. Ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα, θα δίνεται η δυνατότητα εισόδου σε επιπλέον θεατές.

Για τον λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν να προσέλθουν χωρίς εισιτήριο θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο αυστηρά έως τις 18:30. Η είσοδος θα πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

5 Σεπτεμβρίου- Εργαστήρι Φωνητικής Έκφρασης με τη Μαρία Παπαγεωργίου

Στις 5 Σεπτεμβρίου (11:00 – 14:00) θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου το Εργαστήρι Φωνητικής Έκφρασης με τη Μαρία Παπαγεωργίου.

Για τη συμμετοχή στο εργαστήρι είναι υποχρεωτική η δήλωση συμμετοχής μέσω της σχετικής φόρμας:https://forms.gle/ZXXarvuLZvLgnF7o8.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν εγκαίρως για την εγγραφή τους.

5 Σεπτεμβρίου Συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου

Το ίδιο βράδυ, 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τη Μαρία Παπαγεωργίου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, πάνω σε καραβάκι της εταιρείας Nostos Tours.

Η προσέλευση στο σκάφος είναι περιορισμένη, σύμφωνα με τους όρους της παραγωγής και όχι του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Για τον λόγο αυτό, η είσοδος στο καράβι θα ξεκινήσει στις 20:15 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλείται το κοινό που επιθυμεί να παρακολουθήσει τη συναυλία από το σκάφος (όχι εν πλω) να προσέλθει εγκαίρως.

4-12 Σεπτεμβρίου MiraCineBello

Από τις 4 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα νέο, μικρό φεστιβάλ κινηματογράφου στον Δήμο Αγίου Νικολάου, το MiraCineBello.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν προβολές ταινιών σε διαφορετικά σημεία του Δήμου Αγίου Νικολάου, δημιουργώντας μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία σε διαφορετικούς χώρους και κοινότητες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις ταινίες και τους χώρους προβολής θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Με εκτίμηση

Γεωργία Πολυχρονάκη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Δήμου Αγίου Νικολάου

[email protected]

2841089513