Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 21:00, στην Πλατεία Δικαστηρίων στη Νεάπολη.

Το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Πόπης Δασκαλάκη και σε παραγωγή του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας, μεταφέροντας στη σκηνή μια ιστορία έντονων συναισθημάτων, κοινωνικών συγκρούσεων και ανθρώπινων επιλογών.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι: Άγγελος Κουφάκης, Γιάννα Ζουριδάκη, Εμμανουέλα Πιπεράκη, Μάνος Καροφυλάκης, Κωστής Μαυρακάκης, Μαριάννα Λασηθιωτάκη, Γιάννης Μανιαδάκης, Δημήτρης Μιχελάρος, Κώστας Μάλτας, Μάχη Καραλιόπουλου, Μάνος Χριστάκης, Σοφία Τσαντηράκη και Ινώ Τσομπάνογλου.