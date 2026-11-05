Το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου ανακοινώνει την έναρξη μηνιαίων εκπαιδευτικών ενημερώσεων με στόχο την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης.

Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές μία (1) φορά τον μήνα και καλύπτουν τις εξής θεματικές ενότητες για ενήλικες και παιδιά:

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)

Αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα

Θέση ανάνηψης (πλάγια θέση ασφαλείας)

Η συμμετοχή στις ενημερώσεις είναι δωρεάν (δεν χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης).

Η 1η εκπαιδευτική ενημέρωσηθα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου (3ος όροφος κτιρίου REX)

Ώρα διεξαγωγής: 17:00 – 20:00 (Ώρα προσέλευσης: 16:45)

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έγκαιρα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά: Στο 28410-21866 (Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας) από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00π.μ – 14:00.

Μέσω Email: Στο [email protected], αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.