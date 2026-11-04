Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, δύο σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, με συνολικό προϋπολογισμό να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ.

Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενέστερα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης παρουσία του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ Κωστή Λυμπερίου και της Αντιδημάρχου Παιδείας κας Μαριάννας Ξενικάκη.

Η πρώτη προμήθεια αφορά Η/Υ και εξοπλισμό ΤΠΕ μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα που έχουν καταθέσει οι ίδιες οι σχολικές μονάδες.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά ύηρεσία ελέγχου, επανελέγχου, αποκατάστασης βλαβών και έκδοσης ΥΔΕ των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σητείας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εργασία, καθώς αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, η συγκεκριμένη παρέμβαση υλοποιείται σε επίπεδο Δήμου, με στόχο να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρικών δικτύων. Οι συγκεκριμένες δαπάνες καλύπτονται από ίδιους πόρους του Δήμου Σητείας, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημαντική απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και στις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται από το κεντρικό κράτος.

«Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στα σχολεία από το κεντρικό κράτος είναι ελάχιστες. Και παρ’ όλα αυτά, βλέπουμε ότι μόνο οι δύο αυτές προμήθειες κοστίζουν ήδη περίπου 300.000 ευρώ. Ένα σημαντικό ποσό, το οποίο μπορέσαμε να εκταμιεύσουμε από ίδιους πόρους, για να δώσουμε τη δυνατότητα πραγματικά στα σχολεία μας να έχουν ένα επίπεδο καθημερινότητας όσο γίνεται καλύτερο», ανέφερε.