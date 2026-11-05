Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2026, η εκδήλωση παρουσίασης του νέου εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Η προμήθεια του εξομοιωτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για έναν από τους πλέον σύγχρονους εξομοιωτές πυρκαγιάς αεροσκάφους στην Ευρώπη, ο οποίος ενισχύει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και την προετοιμασία του προσωπικού για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα απαιτητικών περιστατικών.

Ο εξομοιωτής παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης με πραγματική φλόγα και τεχνητό καπνό, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, μέσα από ρεαλιστικά σενάρια πυρκαγιάς στον κινητήρα, στο σύστημα προσγείωσης και στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται επίσης στην αντιμετώπιση διαρροής καυσίμου, στην έρευνα και διάσωση μέσα στην καμπίνα υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, καθώς και στην ασφαλή προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και στην τακτική ανάπτυξη των πληρωμάτων.

Η εκπαίδευση στον νέο εξομοιωτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστών που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αεροδρομίων. Παράλληλα, προσφέρει νέες δυνατότητες κατάρτισης στους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνει ακόμη έναν αυτοκινούμενο εξομοιωτή αστικών πυρκαγιών, για την εκπαίδευση του προσωπικού σε όλη την επικράτεια, καθώς και προσομοιωτές οδήγησης πυροσβεστικών οχημάτων. Από αυτά τρεις προσομοιωτές οδήγησης βρίσκονται στην Πτολεμαΐδα και ένας στο παράρτημα της Σχολής στο Τσοτύλι, επιτρέποντας την εξάσκηση σε διαφορετικούς τύπους οχημάτων, σε νυχτερινή οδήγηση, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε καταστάσεις αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και στην ασφάλεια των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, σημειώνοντας:

«Η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται στους ανθρώπους του. Στη γνώση, στην ετοιμότητα και στην αποφασιστικότητά τους να ανταποκρίνονται στις πιο δύσκολες αποστολές. Δική μας ευθύνη είναι να τους εξασφαλίζουμε τα μέσα και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Παραλαμβάνουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους εξομοιωτές πυρκαγιάς αεροσκάφους στην Ευρώπη, ο οποίος αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος. Με πραγματική φλόγα και τεχνητό καπνό, σε ρεαλιστικά σενάρια και μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, οι πυροσβέστες προετοιμάζονται για περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, ταχύτατη επέμβαση και απόλυτο συντονισμό.

Το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, γίνεται πράξη. Γίνεται εξοπλισμός, υποδομές και νέες επιχειρησιακές δυνατότητες. Εδώ, στην Πτολεμαΐδα, γίνεται επένδυση στην εκπαίδευση των πυροσβεστών μας με τον νέο εξομοιωτή που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού μας. Οι απαιτήσεις της πυρόσβεσης στο σύγχρονο περιβάλλον αυξάνονται και η εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται μαζί τους. Απαιτείται σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την επιχειρησιακή πράξη, καλλιέργεια σωστής κρίσης, πειθαρχίας και συνεργασίας, καθώς και προετοιμασία του πυροσβέστη για δύσκολες αποφάσεις κάτω από σύνθετες και αντίξοες συνθήκες, υπό μεγάλη πίεση.

Απευθυνόμενος στις σπουδάστριες και στους σπουδαστές, θέλω να σας πω το εξής: Αξιοποιήστε κάθε ώρα εκπαίδευσης. Ρωτήστε, δοκιμάστε, εξασκηθείτε. Μάθετε να εμπιστεύεστε τις γνώσεις σας και να λειτουργείτε ως ομάδα.

Αύριο, στο πεδίο, η προετοιμασία σας θα στηρίξει τις αποφάσεις σας. Δίπλα σας θα βρίσκεται ο συνάδελφός σας και απέναντί σας ένας άνθρωπος που θα περιμένει τη βοήθειά σας. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη και η ξεχωριστή αξία της αποστολής που επιλέξατε να υπηρετήσετε».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης σημείωσε:

«Είναι σημαντικό ότι μέσα από τη συνεργασία όλων, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δήμος Εορδαίας, καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που ουσιαστικά αναβαθμίζει τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κέντρο εκπαίδευσης. Μέριμνά μας, μετά και την εγκατάσταση του εξομοιωτή πυρκαγιάς σε αεροσκάφος, να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις της Σχολής ώστε να πετύχουμε ακόμη καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και να δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Draeger Hellas, Γιώργος Παπαδόπουλος, ανέφερε:

«Είμαστε υπερήφανοι που μπορέσαμε να συνδράμουμε την Πολιτεία, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα στην υλοποίηση ενός τόσο πρωτοποριακού έργου, όπως είναι ο εξομοιωτής κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αεροσκάφος.

Η εκπαίδευση σε τέτοιους εξομοιωτές αποτελεί τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο προετοιμασίας των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα απαιτητικών και σύνθετων περιστατικών. Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στην ασφάλεια».

Η Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Πύραρχος Αρχοντία Σερέτη ανέφερε:

«Κάθε επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στην ανθρώπινη ζωή, στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως Διοίκηση της Σχολής, έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης που μας αναλογεί. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε νέα δυνατότητα, να αναβαθμίζουμε διαρκώς το εκπαιδευτικό μας έργο και να διαμορφώνουμε πυροσβέστες με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, επιχειρησιακή ετοιμότητα και βαθιά συναίσθηση της αποστολής τους.»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίδειξη λειτουργίας του εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους και των προσομοιωτών οδήγησης.

Στην παρουσίαση παρέστησαν ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, οι Βουλευτές Κοζάνης, Ευστάθιος Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων Υποστράτηγος ΠΣ Ζώης Γιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κιοσές, ο αναπληρωτής Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρος Γκερεχτές, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Διοικητής ΠΕΠΥΔ Δυτικής Μακεδονίας Αρχιπύραρχος Ιωάννης Αμανατίδης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Νικόλαος Έξαρχος, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» Ιωάννης Κετεκίδης, η Προϊσταμένη Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Δ.Α.Α. Α.Ε. Σοφία Κουτουκιάδου, ο Διοικητής ΔΙΠΥΝ Κοζάνης Πύραρχος Γκίκας Καμπουρίδης, ο Διοικητής ΠΥ Πτολεμαΐδας Αντιπύραρχος Βασίλειος Ζιώγου, εκπρόσωποι της εταιρείας Draeger Hellas, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνση Δασών Κοζάνης, της Αναπτυξιακής Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ.), της εταιρείας «Κουβουκλιώτης Α. Φώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.», της Realiscape SA καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των φορέων υλοποίησης του «ΑΙΓΙΣ».

Ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.