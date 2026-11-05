Τον νέο Πρέσβη της Λιθουανίας στην Ελλάδα Andrius Kalindra ο οποίος συνοδευόταν από τον Επίτιμο Πρόξενο της Λιθουανίας στην Κρήτη Γιάννη Γιακουμάκη, υποδέχθηκε στη Λότζια ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης το μεσημέρι της Πέμπτης 5/11.

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης καλωσόρισε τον Πρέσβη της Λιθουανίας εκ μέρους του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος συμμετέχει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, μίλησε για την σημασία των διεθνών συνεργασιών που μπορούν να αποδειχθούν ωφέλιμες για κάθε πλευρά και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τουριστική στρατηγική της Δημοτικής Αρχής που επικεντρώνεται στην καθιέρωση του Ηρακλείου ως city break προορισμός 365 μέρες το χρόνο.

Στην συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε εν όψει της προετοιμασίας για την επερχόμενη Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών στους τομείς του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού. Ο Πρέσβης της Λιθουανίας μίλησε για τα σχέδια τα οποία δρομολογούνται με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από τη χώρα του και εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ευημερία της λιθουανικής κοινότητας στην Κρήτη.

Στο τέλος της συνάντησης ανταλλάχθηκαν εθιμοτυπικά δώρα.

Από τον Δήμο Ηρακλείου